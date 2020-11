Su 4.103 tamponi per l’infezione da Covid-19 oggi sono stati registrati 730 casi positivi: 276 in provincia di Bari, 62 in provincia di Brindisi, 81 nella provincia BAT, 155 in provincia di Foggia, 98 in provincia di Lecce, 54 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione.

Sono stati registrati 7 decessi in provincia di Bari. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 605.356 test; sono 7.774 i pazienti guariti; 17.813 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid è di 28.431

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.