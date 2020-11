Sono iniziati i lavori di restyling per la pista di pattinaggio della pineta di San Francesco a Bari. Si tratta dell’ultimo dei 14 playground finanziati dal credito sportivo, dallo skate park del ponte adriatico al campetto da calcio al quartiere San Paolo. L’avvio del cantiere che rende omologabile la pista anche per le partite dell’hockey inline senza penalizzare il pattinaggio è stato annunciato dall’assessore Pietro Petruzzelli.

“Hanno iniziato la posa della recinzione perimetrale in legno – spiega Pietro Petruzzelli – poi si poserà alle spalle delle due porte una rete sopraelevata in nylon come protezione per il lancio del disco dell’hockey e successivamente verranno eseguite le tracciature del campo da gioco. I lavori non dureranno molto e a breve potremo usufruire anche di questo spazio rinnovato. Sì perché anche se la situazione è complicata dobbiamo guardare avanti e pensare che quando questo brutto periodo sarà finito potremo riprendere a vivere e occupare gli spazi della città”, conclude Petruzzelli.

