Un 26enne, originario della Sierra Leone, è morto a Bitonto, in strada, mentre passeggiava. Il ragazzo stava percorrendo viale Europa quando è stato colto da malore e si è accasciato.

Alcuni passanti, in attesa dell’ambulanza del 118, hanno tentato di soccorrerlo, ma non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo era residente al Cara di Bari e lavorava in campagna.

