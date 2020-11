Una intera scuola, la primaria Papa Giovanni XXIII di Valenzano, alle porte di Bari, è stata chiusa e le attività didattiche in presenza sospese sino a venerdì per un caso di positività di un alunno. Ieri sono riprese le lezioni in presenza, dopo che il Tar Puglia ha sospeso l’ordinanza regionale che disponeva la Dad.

“Non è mio potere aprire o chiudere le scuole” ma “ho ritenuto opportuno adottare questa misura in via precauzionale in seguito alla positività del test sierologico effettuato a un bambino”, spiega il sindaco Giampaolo Romanazzi. Anche alcuni dipendenti sono stati posti in isolamento fiduciario e attendono di sottoporsi a tampone.

