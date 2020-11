Molfetta, gli agricoltori tornano a sanificare le strade. Le attività avranno inizio da domani, mercoledì 11 novembre, dalle ore 21 alle 23 e si concluderanno il 24 novembre. Si tratta, nello specifico, di operazioni di sanificazione straordinaria delle strade cittadine possibili grazie ai trattori che gli stessi imprenditori agricoli molfettesi metteranno a disposizione.

Questa volta, a differenza della scorsa in cui gli agricoltori si erano già impegnati per sanificare diverse zone dei territori, i trattori saranno soltanto due, perché, parallelamente, gli agricoltori saranno impegnati nella raccolta delle olive, motivo per cui, inoltre la sanificazone durerà dieci giorni. Dieci, nello specifico, le zone che verranno sanificate. Una macchina della Polizia locale si occuperà di avvisare giorno per giorno il quartiere in cui si terrà la sanificazione.

Le attività, inizieranno come già detto da domani, a partire dalla zona 1 e proseguiranno, così come da mappa, giovedì 12 (zona 2), venerdì 13 (zona 3), lunedì 16 (zona 10), martedì 17 (zona 5), mercoledì 18 (zona 4), giovedì 19 (zona 9), venerdì 20 (zona 8), lunedì 23 (zona 6) per finire martedì 24 novembre, (zona 7).

