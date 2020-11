“È una scena che negli ultimi giorni si ripete a quasi ogni intervento: lunghe code per accedere agli ospedali, lunghe code con le nostre ambulanze bloccate e poveri pazienti all’interno, pazienti spesso fragili e che passano moltissime ore in ambulanza in attesa di ricoveri o triage”. Lo scrive su facebook l’associazione Misericordia di Andria che gestisce alcune postazioni del 118, pubblicando la foto che ritrae due ambulanze in fila per accedere al pronto soccorso di Barletta.

“Qui ci si sta dando tutti un gran da fare – si legge – ma la situazione peggiora sempre di più perché i malati di Covid sono tanti e quelli che hanno bisogno di aiuto e ricovero aumentano sempre più. Il virus è aggressivo ed è tutt’altro che una influenza. Del virus non si conoscono ancora tante cose. L’unico modo per conviverci e contrastarlo è rispettare le regole. Evitate uscite inutili ed assembramenti. Usate le mascherine sempre. Distanziatevi ed igienizzate le mani appena possibile”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.