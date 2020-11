Per la decima giornata del campionato di Serie C, girone C, il Bari firma una goleada a Potenza per mettere in sicurezza il secondo posto in classifica a quota 20 punti. Domina il match il fantasista Marras, autore di una doppietta, poi le reti di Ciofani e quella firmata da Simeri che torna in campo dopo una lunga convalescenza post infortunio alla caviglia.

La cronaca del match. Al 16’ colpo di testa D’Ursi che si infrange sul palo, una conclusione sporca da ottima posizione. Poi sulla ribattuta Candellone fallisce il tap in da pochi metri. Al 26’ dopo un ottimo giro palla Maita si rende pericoloso dai 20 metri con un rasoterra potente ma poco preciso che viene respinto dal portiere.

Al 35’ salvataggio sulla linea di Perrotta su conclusione di Conson. Occasione significativa per i padroni di casa. Al 42’ gol dei galletti: la sblocca Marras con la prima sigla stagionale che finalizza un cross ribattuto a centro area.

Ancora Marras, all’inizio della seconda frazione di gioco realizza la doppietta dopo dribbling secco e fucilata all’incrocio dei pali. Al 55’ il Bari si conferma un martello, con Candellone che si libera sulla fascia e crossa per l’inserimento di Ciofani che finalizza in girata a fil di palo. Al 61’ Cianci accorcia le distanze dal dischetto, concesso forse in maniera generosa. Il match si chiude al 71’. Simeri torna ad alzare la cresta per all’esordio, al rientro da un lungo infortunio.

Top: Marras, dominatore assoluto della sfida. Risponde alle critiche di stampa e tifosi con una prestazione impeccabile. Da sottolineare il ritorno al gol di Simeri, pedina fondamentale per la volata verso la serie B.

Flop: nessuno da segnalare per gravi insufficienze.

Potenza (3-5-2): Marchegiani, Viteritti, Panico, Sandri, Conson, Coccia, Cianci, Ricci, Coppola (c), Volpe, Di Somma

A disp.: Santopadre, Brescia, Romei, Iuliano, Compagnon, Lauro, Iacullo, Baclet, Fontana, Di Livio, Spedalieri, Lorusso

All. E. Capuano (squalificato, in panchina il vice Alberigo Volini)

Bari (3-4-3): Frattali, Celiento, Sabbione, Perrotta (c), Ciofani, Maita, De Risio, Semenzato, Marras, Candellone, D’Ursi

A disp.: Marfella, Bianco, Di Cesare, Hamlili, Simeri, D’Orazio, Corsinelli, Citro, Lollo, Montalto

All. G. Auteri (indisponibile, in panchina il vice Loreno Cassia)

Antenucci tenuto a riposo precauzionale

