Il sindaco di Castellana Grotte, Francesco De Ruvo, ha prorogato la chiusura di entrambi i plessi della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “Angiulli-De Bellis” fino alla data del 20 novembre. La decisione è stata presa a seguito della comunicazione della positività al Coronavirus di una quinta docente della scuola dell’infanzia, che segue le altre tre insegnanti già contagiate e una quarta che è risultata positiva al sierologico.

Dopo i primi tre casi, il primo cittadino aveva firmato un’ordinanza di chiusura del solo plesso di via Putignano, per due giorni. Oggi la decisione di allargare il provvedimento ad entrambi i plessi per altri dieci giorni.

(Foto: sito web istituto comprensivo “Angiulli-De Bellis”)

