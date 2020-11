Ancora una volta una residenza sanitaria per anziani si riscopre focolaio di Coronavirus, in Puglia. Il nuovo caso a Corato nella Rsa “Casa Alberta”, dove 58 ospiti su 67 sono risultato positivi al Covid19 e un’anziana ospire, 85 anni, di Terlizzi, è deceduta. Per un altro degli ospiti è stato necessario il ricovero in ospedale.

Positivi al tampone anche 20 degli operatori sanitari, sui 51 totali impiegati presso la struttura. La Asl di Bari è attualmente al lavoro per le verifiche.

