Quattro nuove postazioni per effettuare i tamponi anti Covid sono state predisposte dal Dipartimento di prevenzione della Asl di Bari in collaborazione con la Protezione civile regionale e con il supporto logistico di Esercito e Marina Militare, nell’ambito dell’operazione “Igea” voluta dal ministero della Difesa.

Nella città di Bari, si tratta di due drive through situati all’interno della Fiera del Levante, al cui interno operano due team composti, rispettivamente, da un medico e due infermieri della Marina Militare. Quanto alla provincia, invece, una postazione dell’Esercito è stata predisposta a Conversano, mentre la quarta è stata localizzata a Grumo, a servizio dell’area nord, dove l’esecuzione dei test molecolari è affidata ai militari della Marina.

“L’attivazione dei nuovi drive through, che consente ai cittadini di effettuare il tampone direttamente in auto in piena sicurezza, permetterà di incrementare la capacità erogativa dei test molecolari nelle tre aree: metropolitana, nord e sud”, spiegano i referenti dell’azienda sanitaria barese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.