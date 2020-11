Nelle prime ore di questa mattina, 11 novembre, una donna di 77 anni, andriese positiva al Covid e intubata presso l’ospedale Bonomo di Andria è stata trasportata in elicottero da Barletta a Lecce dove continuerà ad essere seguita presso il reparto di Terapia Intensiva. Le operazioni di soccorso sono state eseguite con elicottero Alidaunia. (VIDEO IN BASSO)

La durata del volo è di circa 30 minuti. La donna è stata trasportata con una barella di biocontenimento per garantire la massima sicurezza. Le immagini in allegato mostrano l’arrivo della paziente al pronto soccorso di Barletta, il trasferimento in elicottero con personale dedicato e la partenza del mezzo.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.