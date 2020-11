Dopo le segnalazioni dei cittadini sugli assembramenti arriva una ulteriore stretta anti contagi Covid a Monopoli (Bari). L’annuncio è stato dato in diretta social dal sindaco Angelo Annese: “Ci sono delle situazioni da controllare nelle varie piazze, e confrontandomi con la maggioranza ho deciso di firmare questa ordinanza che impone ai pedoni il divieto di sostare in alcune piazze della città”.

Dalle 17 in poi, per prevenire gli assembramenti di ragazzi in 8 luoghi simbolo si potrà passeggiare ma non fermarsi. Nel dettaglio in piazza Sant’Antonio, piazza Falcone e Borsellino, piazza XX Settembre, via Procaccia, piazza Garibaldi, piazza Sant’Anna, piazza Milite ignoto, piazza Sacro cuore.

“A Monopoli abbiamo 79 positivi, tra cui 7 persone sono ricoverate ma fortunatamente in condizioni non gravi. Anche la nostra squadra di calcio conta 12 positivi tra calciatori e staff”, conclude il sindaco Annese.

