Furbetti della sosta a Monopoli, davanti al mercato. La prima signora, in compagnia di altri avventori, aveva lasciato la sua utilitaria in divieto di sosta in area mercatale: il particolare che ha insospettito gli agenti è stata la visione di un pass disabili scaduto di validità. La pattuglia di Polizia Locale, nel mentre consultava la banca dai dei pass disabili rilasciati dal comune di Monopoli, è stata raggiunta dalla proprietaria del veicolo che candidamente ha chiesto scusa per la sosta e cercato di allontanarsi. Naturalmente, alla richiesta delle dovute informazioni sul titolo di possesso del pass, la signora ha ammesso che il tagliando appartiene alla madre, che era a casa dall’altra parte della città. Il pass è stato prontamente ritirato.

Il secondo caso, invece, riguarda un abbonamento per la sosta nelle aree blu. In questo caso la Polizia Locale è riuscita a scoprire il furbetto, che aveva stampato ex novo un pass abbonati, anche realizzando un qr code in proprio, con l’ausilio degli ausiliari della sosta che , consultando i loro database, si sono accorti del maldestro “tarocco”. Anche in questo caso al trasgressore è stata contestata la sosta senza biglietto e il possesso del titolo falso, immediatamente ritirato.

“Purtroppo – commenta il comandante Michele Cassano – dall’inizio dell’anno sono almeno una trentina i casi di furbetti accertati dalla Polizia Locale, anche grazie alla collaborazione degli ausiliari della sosta. Abbiamo proceduto a sequestrare pass disabili anche di non residenti a Monopoli. Un comportamento fraudolento che oggi, grazie alle tecnologie in dotazione, è sempre più semplice scoprire”.

