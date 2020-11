In Italia, alla data del 31 ottobre 2020, sono stati in totale 1.369.779 i beneficiari del reddito di cittadinanza. A renderlo noto è stato Domenico Parisi, presidente di Anpal – Agenzia nazionale Politiche attive Lavoro – durante un’audizione alla commissione Lavoro della Camera.

Quanto al dato regionale, la Puglia, con 107.465 percettori di reddito di cittadinanza, dei quali 37.193 hanno sottoscritto almeno un contratto di lavoro, si colloca al terzo posto della classifica nazionale, dopo la Campania – che detiene il primato sia per maggior numero di percettori, 325.713 che per numeri di contratti di lavoro sottoscritti – e la Sicilia, con 282.022 beneficiari, di cui 54.013 hanno trovato occupazione. Sempre in Puglia, alla data del 31 ottobre, sono 19.331 le persone che risultano avere un contratto attivo.

