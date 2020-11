Appassionato di calcio, tifoso dei colori della propria città e amico di alcuni dei protagonisti della Ssc Bari. Nikolas Pinto è stato sconfitto dalla leucemia a soli 19 anni, dopo aver lottato duramente contro la malattia. Per questo alcuni giocatori biancorossi, tra cui il bomber Simone Simeri, e il presidente Luigi De Laurentiis lo hanno ricordato sui social network.

“Eri un ragazzo pieno di vita sorridevi sempre e pure nn avevi motivo di farlo, hai affrontato la tua malattia come un leone. Io nel mio piccolo spero di averti regalato un sorriso ogni qual volta ci siamo incontrati e quel sorriso te lo porti lassù”, scrive Simeri.

“Stamattina ci siamo svegliati felici, ma tutto è stato spazzato via d’improvviso. Abbiamo dovuto dire addio troppo presto a un giovane tifoso biancorosso, che ha lottato fino all’ultimo giorno come un leone contro un male subdolo e doloroso. In questi due anni Nikolas per molti di noi è diventato un amico e per questo oggi vogliamo salutarlo con quello stesso sorriso contagioso che alcuni dei nostri ragazzi avevano imparato a condividere con lui. Ciao Nikolas, che la terra ti sia lieve. Speriamo di poterti dedicare ancora tante vittorie. Alla famiglia Pinto e a tutti i suoi cari giungano forti le condoglianze e l’abbraccio del presidente Luigi De Laurentiis e di tutta la Ssc Bari”.

