Uno scorcio di Bari tutto nuovo e da vivere. E’ quanto dichiara il sindaco di Bari Antonio Decaro in merito alla rimozione, avvenuta negli scorsi giorni, dell’impalcatura che negli ultimi mesi teneva impacchettati gli spazi dell’Ex Caserma Rossani.

Nella foto pubblicata da Decaro sul proprio profilo social, dopo molti mesi di attesa, quella in questione, appare infatti come una zona completamente restaurata e riqualificata, quasi pronta, di fatto, ad ospitare il polo bibliotecario regionale e a diventare uno dei più grandi parchi della città. Il primo, nello specifico, ad essere situato in una zona così centrale.

“Uno spazio chiuso e inaccessibile per anni sta per diventare un luogo dedicato alla cultura, allo sport e al tempo libero. Un luogo da vivere quando finalmente potremo tornare a stare insieme – ha commentato Decaro – Vederla così, finalmente, un po’ mi emoziona”, conclude infine il sindaco.

