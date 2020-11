La provincia di Bari potrà contare, da oggi, su una quinta postazione in cui effettuare i tamponi per il Covid-19. Da questa mattina, è infatti attivo un nuovo drive through a Gravina in Puglia, coordinato dal dipartimento di Prevenzione della Asl di Bari e della Protezione civile.

Il nuovo centro per l’esecuzione dei test servirà tutta l’area della Murgia barese che, durante questa seconda ondata pandemica, risulta particolarmente colpita dai contagi. Già dalla sua attivazione, questa mattina, sono decine le auto in fila per effettuare i test condotti dal personale dell’azienda sanitaria locale. Gli altri quattro drive through sono attivi a Bari – all’interno della Fiera del Levante – a Grumo Appula e a Conversano.

