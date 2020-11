Tre cuccioli e un pastore tedesco salvati dalla Polizia di Stato nell’ambito di intensificati controlli in città e nelle contrade di Monopoli.

Gli agenti della Squadra Volante, nel corso della mattinata, hanno notato un pastore tedesco che vagava lungo la strada provinciale 114, in direzione Conversano, rischiando di essere investito e mettendo in pericolo anche l’incolumità degli utenti della strada. Il cane, molto spaventato, è stato recuperato dagli agenti che, riusciti ad avvicinarsi, hanno conquistando la sua fiducia. Dopo averlo condotto presso gli uffici del Commissariato, sfamato e coccolato, i poliziotti, grazie al microchip, hanno rintracciato il proprietario. Sasha, questo il nome del cane, si era allontanata da una villa di una contrada di Monopoli.

Transitando in un’altra contrada, l’attenzione degli agenti è stata catturata inoltre da alcuni guaiti provenienti da una strada sterrata. I poliziotti, approfondendo il controllo, hanno rinvenuto tre cuccioli con pochi giorni di vita, abbandonati in mezzo ad alcuni rifiuti. I cuccioli sono stati messi in sicurezza ed affidati al veterinario di turno.

