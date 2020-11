“Il nostro impegno continua per chiedere all’amministrazione la realizzazione di un nido comunale al quartiere San Paolo. Un asilo nido rappresenta spesso il primo momento di inserimento delle famiglie e dei bambini in un contesto socio-educativo e in questo quartiere non possiamo perdere questa occasione”. L’appello è dei consiglieri del M5S Giuseppe Catalano e Chiara Riccardi, del municipio III.

“La maggioranza sembra concordare con la sua realizzazione anche se non sono mancati intoppi, come la mancanza del numero legale all’ultimo consiglio municipale (prima della votazione dell’ordine del giorno da noi presentato su questo tema). Inoltre, nei primi 5 anni di amministrazione Decaro – si legge in una nota – purtroppo nulla è stato concluso. Ma non è mai troppo tardi per rimboccarsi le maniche. Attendiamo di ricevere notizie dall’assessore Romano, che ci risulta stia già lavorando in tal senso, alla quale chiediamo il massimo coinvolgimento del Municipio nelle scelte. Sarebbe bello, dopo questo periodo difficile per tutti, poter dire ai cittadini che ci sarà una riqualificazione del quartiere con un asilo nido e, magari, prospettare anche nuovi posti di lavoro.”- concludono i due consiglieri.

