“Oggi è la giornata mondiale della gentilezza. In questo tempo strano, in cui manca una carezza, un abbraccio, una stretta di mano, possiamo essere ugualmente gentili dedicando un pensiero a qualcuno che può avere più bisogno di noi”. Così il sindaco Antonio Decaro invita, chi può, a lasciare della spesa “sospesa” per chi ne ha bisogno.

“Se ne abbiamo la possibilità – spiega – quando andiamo a fare la spesa riempiamo una busta in più, lasciamola nel nostro supermercato di fiducia come spesa sospesa, o doniamola a qualche parrocchia o associazione, o semplicemente lasciamola dietro la porta di quella persona che sappiamo essere in un momento di grande fragilità, ma che per orgoglio, o perché non sa come fare, non chiede aiuto. Ora più che mai c’è bisogno di tutta la nostra gentilezza. Non lo dimentichiamo”.