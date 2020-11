Servizio straordinario anti-droga, ieri, nel quartiere Japigia di Bari. I Carabinieri della Compagnia di Bari centro, coadiuvati dal personale del Nucleo Cinofili di Modugno, sono stati impegnati in controlli a tappeto concentrati, in particolar modo, nelle palazzine di via Caldarola, assestando un duro colpo alla locale attività di spaccio: grazie all’ausilio dei cani, infatti, i militari hanno rinvenuto 4,5 Kg di hashish e oltre 200 di cocaina occultati all’interno di un giardino condominiale e che sarebbero, di lì a poco, finiti sul mercato illecito barese.

Durante la stessa attività di controllo, i Carabinieri hanno denunciato all’Autorità giudiziaria, in stato di libertà, un 48enne, ritrovato in possesso di 2 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish. L’uomo, alla vista dei militari, aveva gettato gli stupefacenti dalla finestra della propria abitazione dove, a seguito di accurata perquisizione, è stato rinvenuto materiale per la pesatura e il confezionamento della droga.

Infine, nell’ambito della stessa operazione, un uomo di 28 anni, già gravato da precedenti penali, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore, per detenzione di 1,5 grammi di hashish. Il materiale sequestrato verrà ora analizzato prima del deposito presso gli uffici competenti.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.