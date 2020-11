“Ci troviamo a vivere un momento particolare, non è facile”. Ha esordito così, questa mattina, il presidente biancorosso Luigi De Laurentiis che, ospite di RadioBari, ha fatto il punto sulla situazione del Bari reduce dalla recente prova contro il Potenza e in vista della sfida al vertice contro la Ternana, che si disputerà domenica prossima al San Nicola alle 17:30.

“Oltre a vivere l’idea di un cantiere in continua lavorazione in cui la squadra sta crescendo e si sta formando, il gruppo sta completando la sua fase di rodaggio – ha spiegato il presidente – In parallelo si vive con la paura di una positività; l’abbiamo vissuta con i giocatori ed ora con il Mister, una pedina fondamentale per noi”. È proprio in supporto al gruppo, a causa dell’assenza fondamentale del tecnico, De Laurentiis è stato presente a Potenza dove, dice, “la squadra ha dato una risposta importante”.

In merito alla sfida che attende i biancorossi domenica prossima contro la Ternana, il presidente non nasconde il suo dispiacere per una partita importante giocata con gli spalti vuoti: “Domenica arriva la capolista e il grande rammarico sarà vivere questo appuntamento senza i nostri tifosi – racconta – me lo sogno la notte il nostro stadio con il pubblico. Mi dispiace da morire arrivare a uno scontro diretto, a un appuntamento così bello, senza i tifosi; sono certo sarebbero stati tantissimi, non faccio fatica a pensare ad un record per la categoria”.

