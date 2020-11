Da luogo di abbandono di rifiuti, nel degrado più totale, a nuovo punto di ritrovo realizzato con materiali riciclati. L’associazione dei residenti di San Cataldo ha trasformato un piccolo angolo di Bari non lontano dal faro: “Ce ne stiamo prendendo cura. Stanno arrivando piantine, fiori e a breve chissà anche un bel murale. Vi va di contribuire al progetto?”, raccontano sui social network.

L’intervento viene riproposto proprio per la giornata mondiale della gentilezza che si celebra quest’oggi. Un intervento a costo zero ma basato sull’energia condivisa dei volontari baresi: “Di atti di gentilezza ne spargiamo a casaccio da anni ma oggi un pensierino speciale in via Saseno. È un angolo come tanti in città. Ed era sempre oggetto di atti di vandalismo”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.