Questa sera la polizia locale ha effettuato una serie di controlli in centro e davanti a medie e strutture commerciali. Dove già nei scorsi giorni erano stati segnalati assembramenti. È quindi scattato un verbale a Mediaworld di 400 euro per non aver evitato assembramenti in aree di competenza del negozio.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.