È pugliese il miglior panettone tradizionale, campano quello al cioccolato e lombardo il miglior pandoro artigianale dell’anno. A decretarlo è la quarta edizione di «Mastro Panettone», il concorso organizzato da Goloasi.it (portale delle pasticcerie e delle gelaterie) che premia i panettoni artigianali più buoni e da quest’anno anche i pandori.

Ad aggiudicarsi la vittoria nella categoria «Miglior panettone artigianale tradizionale» è stato il panettone di Matteo Papanice di Cresci (Castellana Grotte – Bari), seguito al secondo posto da quello di Damiano e Valentino Rizzo della Pasticceria San Francesco (Spezzano della Sila-Cosenza) e al terzo da quello di Antonio Caputo Pasticcere (Altamura-Bari). Nella categoria «Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato» a vincere è stato il panettone di Francesco La Manna e Tinto Mohamed della Pasticceria Mascolo (Visciano-Napoli), seguito da quello di Stefano Lorenzoni di Arte Dolce (Monte San Savino-Arezzo) e da quello di Salvatore Tortora di Espresso Napoletano (Marigliano – Napoli).

Nella categoria «Miglior pandoro artigianale» a vincere è stato invece il pandoro di Claudio Colombo di Pasticceria Colombo (Varese), seguito da quello di Carlo La Torre della Pasticceria Valentini (Roma) e da quello di Nicola Covella di Covella Pasticceri (Gioia del Colle- Bari). Premiati anche un lievitato per ogni categoria dalla giuria popolare, che ha selezionato quello di Oscar Pagani di Non Solo Pane (Palazzolo sull’Oglio – Brescia) come «Miglior panettone artigianale tradizionale», quello di Roberto Rigacci di Rigacci ’48 (Cerbaia – Firenze) come Miglior panettone artigianale creativo al cioccolato« e quello di Angelo Grippa Pasticceria (Eboli – Salerno) come Miglior pandoro artigianale.

Foto di repertorio

