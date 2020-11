Dalla prossima settimana saranno posizionate fuori dal pronto soccorso del Policlinico delle strutture mobili, tipo tende da campo, per velocizzare le procedure di accertamento delle positività da Covid dei pazienti. Questo per ridurre le attese delle ambulanze e metterle quindi maggiormente a disposizione per il territorio. “Si tratta – spiega il direttore generale del Policlinico, Giovanni Migliore – di un intervento indispensabile, richiesto da un po’ di tempo. Dalla prossima settimana ci auguriamo di assicurare dei posti che serviranno a snellire le procedure di sbarellamento delle ambulanze vicino al pronto soccorso per velocizzare il processo di accertamento delle eventuali positività e creare quindi maggiore disponibilità delle ambulanze sul territorio”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.