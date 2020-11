“Chiuso per quarantena, a causa della presenza di un collaboratore risultato positivo al Covid”. Lo si legge sul cartello posizionato dal panificio El Focacciaro, uno dei più importanti e frequentati della città, situato in via Cognetti. Il locale è chiuso da oggi e il personale, come da disposizione Asl, dovrà rimanere in quarantena. I contatti diretti tra il personale saranno sottoposti a tampone per il contact tracing. (foto google)

