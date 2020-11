Urine ed escrementi sulle scalinate del tribunale, tra via Fieramosca e via Bovio. La denuncia su Facebook è di Francesca Zicca, residente e commerciante. “Quello che sto riprendendo in questo video – spiega – è assurdo. E non immaginate il cattivo odore. Quella che si vede non è acqua ma urina. Pozzanghere di urina e ci sono anche escrementi. Siamo sulle scalinate di accesso al tribunale civile. C’è anche una telecamera e speriamo serva per individuare gli incivili”.

