Un albero di Natale con delle luci per la cappella Santa Rita del quartiere San Paolo. E’ la richiesta effettuata dal comitato di quartiere, pubblicata anche sui profili social e indirizzata al Comune di Bari, al 3° Municipio e a chiunque voglia farsi carico di questo atto di beneficienza nei confronti del luogo.

Ogni anno la cappella, nello specifico, organizza una festa di Natale per tutti i bambini, ma non solo. Sono tante infatti le iniziative che il comitato organizza all’interno del quartiere con l’obiettivo di sensibilizzare a temi importanti. Tra questi la festa di Santa Rita che si tiene puntualmente 21 e 22 maggio, ma anche la fiaccolata dedicata alla memoria delle vittime della strada.

La richiesta arriva in un periodo delicato, così come spiega il Comitato di quartiere. “Avendo un albero di Natale con delle luci sarebbe tutto più bello specialmente in questo periodo così triste” – ha sottolineato Michele Genchi, responsabile del Comitato Santa Rita.

L’invito è aperto alle istituzioni baresi, ma anche, specificano dal Comitato, ai benefattori che avranno bontà di “illuminare” il quartiere donando luce e atmosfera ad un luogo che, soprattutto in questo momento storico, ha bisogno di restare unito e di sentire un sentimento univoco di pace.

