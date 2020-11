Attivo il portale nazionale “Impresainungiorno” per facilitare servizi per le imprese e le attività commerciali. Velocizzare e semplificare, queste le parole chiave a monte del portale. Si tratta, nello specifico, di un servizio di presentazione telematica di istanze indirizzate allo Sportello Unito per le Attività Produttive (SUAP), attraverso il quale le imprese potranno accedere ad una serie di servizi informativi e operativi di natura amministrativa.

L’adesione al servizio online, della durata di tre anni, è finalizzata ad assicurare un supporto qualificato nella gestione del procedimento telematico in favore delle attività commerciali che hanno necessità di interfacciarsi con le pubbliche amministrazioni di ogni ordine e grado.

Nel dettaglio, gli operatori economici operanti nel Comune di Bari e i consulenti che trasmettono istanze, comunicazioni e domande per conto dei propri assistiti, dovranno collegarsi al portale www.impresainungiorno.gov.it e avviare uno dei 188 procedimenti ad oggi attivati, su un totale di circa 700 previsti dalle norme, il cui elenco è consultabile sul portale istituzionale al link https://www.comune.bari.it/web/commercio-impresa-e-demanio-marittimo/suap-sportello-unico-per-le-attivita-produttive.

Il supporto tecnico sarà garantito da InfoCamere, conservatore accreditato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, che detiene l’infrastruttura tecnologica e le competenze tecniche necessarie per l’assistenza alle imprese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.