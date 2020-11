“Quello che ci aspetta sarà un Natale diverso. Triste”. A scrivere un post su Facebook è il sindaco Antonio Decaro. “Non credo che tra un mese la situazione sarà tanto diversa da quella di oggi – spiega il primo cittadino – né credo che potremo festeggiare nelle strade e nelle piazze della nostra città come siamo abituati a fare. Non ho purtroppo risposte alle tante domande che riguardano i prossimi mesi. Se potremo stare con le nostre famiglie, se potremo incontrarci anche a distanza o scambiarci uno sguardo di auguri senza quegli schermi che ormai ci dividono. Sicuramente non ci saranno i concerti, gli spettacoli, la grande festa dell’albero, la cioccolata calda all’alba di San Nicola, le processioni, i mercatini sulla muraglia, l’aperitivo con la musica il giorno della vigilia. Ma, una cosa la so e voglio dirvela: la città sarà illuminata perché abbiamo tutti bisogno di speranza e la luce è il simbolo di questo sentimento”. “Questa (foto in anteprima) è una piccola anticipazione di quello che sarà realizzato con Amgas. I prospetti di Bari vecchia illuminati come in un grande presepe a grandezza naturale”, conclude.

