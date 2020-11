Ieri mattina, al mercato di via Peucetia sono stati sanzionati esercenti ed avventori che non indossavano dispositivi di protezione individuali. Nel pomeriggio , sanzionato ennesimo gestore di un bar, che, dopo aver appositamente allestito un banchetto esterno per la consumazione di aperitivi, consentiva ai clienti di fruire di un servizio non consentito dalla legislazione emergenziale. Nella serata, a Carrassi, veniva verbalizzato un pubblico esercizio che effettuava asporto oltre le ore 22.00.

Infine, grazie alla previsione di appositi e mirati controlli, sono stati sanzionati alcuni utenti residenti in provincia, che senza giustificato motivo, sono stati sorpresi in giro per la città.

Nella sola giornata di ieri, pertanto, sono state comminate 21 sanzioni anticovid per un totale di 8400 euro.

