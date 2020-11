Folla sul lungomare di Bari, a Palese e San Girolamo e nei parchi aperti come Largo Due giugno. Le foto -denunce (foto anteprima) sono state pubblicate sulla pagina del sindaco Antonio Decaro. Tante le proteste sul mancato rispetto del distanziamento. Le uscite non sono vietate, sono invece vietati gli assembramenti. Tante inoltre le persone con mascherine abbassate.

“Visto che ho 63 anni – si legge in un post al sindaco – mi permetta di suggerirLe di mandare l’esercito per far capire a questi cervelli senza neuroni del pericolo che stiamo correndo. Questa gente è irresponsabile sia nei nostri confronti, sia per chi sta lottando negli ospedali, malati e sanitari’. (Foto Facebook)

