Gruppi di ragazzi poggiati intorno alle automobili nella zona della movida. Dal quartiere Umbertino arriva un fotogramma di apparente normalità se non fosse che la Puglia e Bari in particolare è al centro della seconda ondata di contagi Covid. Nemmeno il coprifuoco delle 22 sembra scoraggiare questo gruppo di giovani.

“Mentre si rischia la zona rossa, con i contagi in crescita, gli ospedali in difficoltà, i commercianti in ginocchio e i continui appelli alla responsabilità questi “irresponsabili” perseverano con gli atteggiamenti di sempre”, racconta sui social Mauro Gargano, portavoce del comitato per la salvaguardia del quartiere Umbertino.

“Segnalazione di ieri sera ore 21.30 su via Abbrescia angolo via Imbriani. Altri assembramenti segnalati nell’Umbertino in particolare su via De Romita (nuovo Vespasiano cittadino) e Via Fiume. Ci riferiscono di numerose richieste di intervento alle forze dell’ordine. Continuando così non ce la faremo mai”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.