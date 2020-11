A fuoco alcune auto all’interno di un parcheggio in via De Cesare a Bari, vicino alla stazione. Sì è alzata una densa colonna di fumo, così come è capitato qualche mese fa in piazza Garibaldi. Sul posto vigili del fuoco e polizia. La strada è stata chiusa al traffico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.