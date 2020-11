Lite tra il governatore Michele Emiliano e il ministro Lucia Azzolina sull’ordinanza della Regione Puglia con la quale si riaprono le scuole ma si dà la possibilità alle famiglie di decidere di non mandare gli alunni, usufruendo della didattica a distanza. Gli ospedali si attrezzano per l’aumento dei contagi. Nuove restrizioni come la chiusura anticipata dei negozi. Ecco le sette notizie più importanti della settimana appena trascorsa.

Domenica 8 novembre. Il ministro Azzolina chiede il ritiro dell’ordinanza di Emiliano sulle scuole

Lunedì 9 novembre. Arrestati 13 usurai a Bari: chiedevano tassi di interesse del 5.000 per cento

Martedì 10 novembre. Attese infinite per i soccorritori del 118

Mercoledì 11 novembre. Ulteriori restrizioni: chiusi giardini a Bari

Giovedì 12 novembre. Nuova ordinanza: negozi chiusi alle 19 a Bari

Venerdì 13 novembre. In una settimana altre 12 scuole con casi positivi da Covid a Bari. Il monitoraggio della Asl di Bari

Sabato 14 novembre. Nel reparto Covid, la paura e la forza dei medici

