La carenza di bombole di ossigeno si estende a tutta la provincia di Bari e in alcuni Comuni si attiva anche la Protezione civile per recuperare quante più bombole. A Gravina in Puglia, la polizia locale e la protezione civile hanno lanciato un appello: “Si invitano i cittadini in possesso di bombole di ossigeno non utilizzate a volerle restituire prontamente ai farmacisti per favorirne il riuso. Aiutiamo chi, in questi giorni, ne ha bisogno per sopravvivere”. Ieri anche le farmacie di Bari hanno affisso un avviso: “Appello urgente, riportate in farmacie le bombole di ossigeno non più in uso o esaurite, c’è grande carenza. Senza i vuoti non è possibile ricaricarne di nuove e quindi distribuirle a che ha davvero bisogno”.

