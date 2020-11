Questa mattina una donna si è sentita male ed è svenuta in via Sparano. Subito è stata chiamata un’ambulanza, ma nessuno arrivava. Da qui l’intervento della polizia che munita di un megafono ha chiesto aiuto alla ricerca di un medico. In maniera tale da soccorrere al più presto la donna, ancora stesa a terra. In questi giorni si stanno registrando ritardi nei soccorsi proprio a causa dell’emergenza coronavirus e dell’aumento degli interventi da parte del 118.

