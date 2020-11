“State attenti. Questo lockdown fa gola al mondo della delinquenza. Come se non bastasse la chiusura di cinema e teatri, ieri notte al Teatro Polifunzionale”. Lo racconta Andrea Costantino, titolare dell’Anche Cinema Royal che sabato notte ha subito un furto nella sua struttura. Un uomo ha provocato non pochi danni, sfondando porte e scappando con computer. Il malvivente è rimasto più di un’ora all’interno, per questo Costantino sta cercando di capire se ci sono stati ulteriori danni. Fortunatamente non è stata toccata la mostra Z/100 Generation artisti pugliesi.

Scattata la denuncia, il ladro è stato subito arrestato dai carabinieri che hanno visionato le telecamere di sorveglianza. I teatri, i cinema, stanno vivendo un periodo difficile. Cercando anche soluzioni per offrire spettacoli ad un pubblico anche via streaming. “Noi non siamo un ristorante che può riaprire il giorno dopo la fine delle restrizioni – commenta Costantino – in questa situazione si può programmare davvero poco, perché non sappiamo quando riaprirà l’attività”.

