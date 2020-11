Sono state adottate e curate dall’associazione IX Maggio, con la collaborazione della comunità Chiccolino, della cooperativa Said e della Rcu San Girolamo – Marconi: sono le rotatorie all’entrata di San Girolamo. Ma c’è un problema: le fontane funzionano, ma manca un impianto di irrigazione per le piante e gli alberelli sistemati dai residenti. Così come è in tilt l’impianto elettrico. I residenti sono quindi costretti ad innaffiare con dei secchi. “Abbiamo più volte sollecitato il Comune – spiega il presidente dell’associazione, Peppino Milella – ma ci dicono sempre che interverranno, alla fine nulla viene fatto. Abbiamo fatto un lavoraccio per ridare vita a questi spazi, ma si rischia che piante e alberi muoiano”.

Le associazioni chiedono almeno la sistemazione di un rubinetto per riempire i secchi. “Ora usiamo l’acqua dalle fontane – conclude Milella – e se non andiamo noi quelle piante rischiano di fare una brutta fine”.

