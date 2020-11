Nell’ambito degli specifici servizi di controllo del territorio tesi a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, i poliziotti del Commissariato di P.S. “Bari Nuova – Carrassi” hanno effettuato appostamenti tra le auto parcheggiate in varie zone del quartiere San Pasquale.

Gli agenti hanno individuato 5 persone, tutte di nazionalità italiana, sorprese ad effettuare attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine. Contestata la violazione amministrativa prevista per l’esercizio abusivo di tale attività, che prevede una sanzione da 771 a 3.101 euro, e notificato l’ordine di allontanamento immediato con divieto di accesso al luogo in cui è stata accertata l’infrazione.

Uno di loro, un 48enne, è stato trovato anche in possesso di sostanza stupefacente, detenuta per uso personale, ed è stato segnalato alla Prefettura di Bari per la violazione amministrativa; essendo residente nel comune di Bitetto, è stato sanzionato anche per la violazione relativa al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: si era allontanato dal proprio comune di residenza senza giustificato motivo. Avviato l’iter per l’adozione della misura del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Bari.

Tra le persone controllate, inoltre, è stato identificato un 43enne già destinatario del cosiddetto “Daspo Urbano”; la misura non gli consentiva di accedere alle zone in cui è stato fermato e, pertanto, è stato denunciato in stato di libertà. L’uomo, inoltre, utilizzava un ciclomotore privo di copertura assicurativa ed è stato sanzionato per la violazione prevista dal Codice della Strada: sanzione di 868 euro e ritiro della carta di circolazione.

Sequestrate ai fini della confisca le somme di denaro rinvenute nella disponibilità dei 5, ritenute provento dell’attività abusiva di parcheggiatore. Per tutti è stata avviata la procedura per l’adozione della misura del “Daspo Urbano”. (foto repertorio)

