Il presidente della Società Italiana Sistema 118 Mario Balzanelli, che è anche direttore del Servizio di pronto emergenza di Taranto, annuncia su Facebook di essere positivo al Coronavirus.

«Stando tutti i giorni in prima linea – scrive – può succedere. Ed è successo. Ad un controllo, sono risultato ieri sera positivo all’esame del tampone per l’infezione da SARS-CoV2. Al momento sto bene, solo qualche colpo di tosse». Balzanelli aggiunge che «anche da casa continuerò il lavoro in corso perché il Sistema 118 di Taranto faccia fronte in modo adeguato a questo momento così drammatico per la vita di tutti noi». ANSA

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.