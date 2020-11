Questa notte un tir, per cause in corso di accertamento, è finito fuori strada mentre percorreva la statale 100, direzione Bari, all’altezza di Ikea. Il camion ha sfondato il guard rail. L’autista è stato subito trasportato al pronto soccorso in codice giallo: con lui anche il fratello minore. Sul posto la stradale e i vigili del fuoco per liberare la strada dalle lamiere.

