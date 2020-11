I poliziotti della Squadra Volante della Questura di Bari, in diversi interventi, hanno arrestato un pregiudicato e denunciato 1 persona. In centro città, i militari in servizio ‘strade sicure’ di concerto con la Squadra Volante, hanno bloccato un albanese 25enne; dal controllo è emerso che l’uomo, pluripregiudicato, era evaso dagli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

In zona Libertà i poliziotti della Volante sono intervenuti per una lite familiare; sedata la lite, è emerso che il marito della donna, un cittadino nigeriano classe’83, pregiudicato, era in possesso di un coltello con lama di circa 15 cm. Il 37enne è stato denunciato in stato di libertà per la violazione della normativa sul possesso di armi ed oggetti atti ad offendere mentre il coltello è stato sequestrato.

