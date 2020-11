Sono ripartite alle 8 di questa mattina le attività di ricovero del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Di Venere di Bari. A renderlo noto è la stessa struttura ospedaliera che, tramite una nota ufficiale, precisa che sono state ripristinate le prestazioni ostetriche, ginecologiche e oncologiche in elezione, mentre quelle in urgenza non hanno subito alcuna interruzione.

“Grazie alla collaborazione delle altre strutture sanitarie del territorio, pubbliche e private convenzionate – ha spiegato il professor Mario Vicino, direttore dell’Unità operativa clinica di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Di Venere – il piano di riorganizzazione ha funzionato a dovere, rispondendo efficacemente alle esigenze di una vasta utenza. L’attività riprende normalmente e in massima sicurezza dopo le operazioni di sanificazione e la favorevole conclusione dello screening su tutto il personale in servizio”, ha concluso.

