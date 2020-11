Continua a rimbalzare nelle chat di whatsapp e, in poche ore, è diventato un contenuto virale. È un video girato la scorsa notte nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e che mostra 6 ambulanze in coda, in piena notte, davanti all’ingresso del pronto soccorso. Immagini che testimoniano la situazione di congestione della struttura sanitaria, a cui fanno eco le parole degli stessi operatori sanitari.

Dai loro racconti emerge, infatti, una consuetudine di affanno per la struttura, dove confluiscono le ambulanze provenienti da tutto il Gargano e anche dalle zone limitrofe. In coda, infatti, come si vede dalle immagini, ci sono mezzi di soccorso provenienti da Ischitella, Vieste, Peschici, Zapponeta, Serracapriola e Foggia.

Stando ai dati riferiti e aggiornati al 16 novembre scorso, le persone positive al Covid presenti in pronto soccorso e in attesa di un posto letto per ricovero erano 18, di cui 13 collocati in un’area del pronto soccorso dedicata alla “osservazione breve intensiva”, mentre gli altri in attesa. Complessivamente i pazienti ricoverati nell’unità di area Covid erano 146, di cui 113 in malattie infettive, 20 in pneumologia e 13 in terapia intensiva.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.