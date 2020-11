Un ospedale da campo da 160 posti letto di terapia intensiva e subintensiva da creare all’interno della Fiera del Levante di Bari: la Regione Puglia è pronta ad attivare l’ospedale Covid, il bando, ad invito, è stato pubblicato lo scorso 14 novembre ed è scaduto oggi alle 15. La gara è gestita dalla centrale unica di acquisti Empulia di Innovapuglia e prevede la realizzazione di tre aree attraverso l’impiego di strutture prefabbricate.

Il valore dell’opera è di 9,64 milioni di euro, il bando verrà aggiudicato in base “all’offerta economica più vantaggiosa”, come viene riportato. La procedura è riservata solo agli operatori invitati. Domani la commissione si riunirà per analizzare le offerte pervenute, dal momento dell’aggiudicazione la struttura dovrà essere realizzate entro 45 giorni. Quindi è presumibile che sia pronta nei primi 15 giorni di gennaio nel frattempo, però, dovrà essere reclutato il personale necessario per far funzionare un ospedale da 160 posti: medici, infermieri, anestesisti.

