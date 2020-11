L’Ordine degli infermieri della Bat ha avviato una campagna di sensibilizzazione per la donazione del plasma di persone guarite dal Covid. E’ possibile donare nel centro di medicina trasfusionale dell’ospedale Dimiccoli di Barletta.

“Se hai contratto il Covid-19 e sei guarito – è l’appello – contatta il centro trasfusionale di Barletta per sostenere chi ha necessità. Non perdere tempo, contattaci per effettuare un triage telefonico”.

