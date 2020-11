La scuola “Bonghi”, dell’istituto comprensivo Aristide Gabelli di Bari, rione Santo Spirito, è stata chiusa dopo la positività al Covid di un dipendente. Lo ha comunicato la dirigente Guillermina De Gennaro, con una circolare pubblicata sul portale internet della scuola.

“Si comunica che, nella mattinata del 17 novembre, questa istituzione scolastica è venuta a conoscenza di un caso di positività Covid-19 di un dipendente in servizio presso il plesso Bonghi, il caso è stato tempestivamente segnalato al dipartimento di Prevenzione Asl Bari, con richiesta di precise ed urgenti indicazioni operative in merito agli adempimenti da adottare”. Il plesso è stato chiuso per tutela e per permettere la sanificazione ed è stata avviata la didattica a distanza.

