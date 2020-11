Il 3,3 per cento dei baresi è positivo o in isolamento o in famiglia con un convivente positivo. L’analisi è stata redatta dal Comune di Bari in un grafico che riporta appunto l’incidenza del Covid in città dal primo settembre al 17 novembre. Su una popolazione di 324mila e 198 baresi, i cittadini coinvolti con il Covid sono 10. 522, pari appunto al 3,3 per cento.

Al 17 novembre a Bari i positivi sono 2801, in isolamento sono 3006. Le zone con più persone in isolamento sono: i rioni San Paolo, San Girolamo e Marconi con 511 casi, seguono Torre a Mare e Japigia con 418, Poggiofranco con 354 e il Libertà con 301.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.